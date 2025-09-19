На юге Ливана силами ВВС ЦАХАЛа ликвидированы два террориста "Хизбаллы"

На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа ликвидировали Амара аль-Хаиля Кацбани, командира подразделения "Синай" в террористической организации "Хизбалла".

В результате еще одной атаки был ликвидирован террорист из подразделения "Радуан" . Оба террориста занимались попытками восстановления террористической инфраструктуры организации в этом районе.

В ночь на 19 сентября израильские ВМС при содействии 91-й дивизии атаковали судно, которое использовалось для сбора разведывательных данных о силах ЦАХАЛа для "Хизбаллы".