На юге Ливана силами ВВС ЦАХАЛа ликвидированы два террориста "Хизбаллы"
время публикации: 19 сентября 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 22:52
На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа ликвидировали Амара аль-Хаиля Кацбани, командира подразделения "Синай" в террористической организации "Хизбалла".
В результате еще одной атаки был ликвидирован террорист из подразделения "Радуан" . Оба террориста занимались попытками восстановления террористической инфраструктуры организации в этом районе.
В ночь на 19 сентября израильские ВМС при содействии 91-й дивизии атаковали судно, которое использовалось для сбора разведывательных данных о силах ЦАХАЛа для "Хизбаллы".