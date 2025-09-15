На заводе "Штраус" в Галилее прошли учения пожарных. Фоторепортаж

Фото: Коби Рихтер / Пожарно-спасательная служба Израиля

В воскресенье на заводе компании "Штраус" в промзоне Бар-Лев в Галилее состоялись масштабные учения пожарно-спасательных служб, на которых отрабатывались действия в случае утечки отравляющих веществ.

Пожарные отрабатывали различные операции, включая утечку опасных химикатов, спасение заблокированных людей и нейтрализацию угрозы. В учениях принимали участие сотрудники подразделения по работе с опасными материалами, применялось специализированное оборудование.