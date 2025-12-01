Проблема увольнения юрсоветницы: БАГАЦ отменил заседание из-за неявки представителей правительства

Министр юстиции Ярив Левин и министр Амихай Шикли рекомендовали Верховному суду отклонить петиции против увольнения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара. Но на заседание БАГАЦа, посвященное увольнению юрсоветницы, представители правительства не явились.

Председатель Верховного суда Ицхак Амит принял решение отменить заседание из-за неявки представителей правительства.

"Без представителей правительства мы не видим смысла проводить односторонние слушания в пустом зале", – заявил Ицхак Амит, добавив, что решение будет вынесено на основе представленных материалов.

Ранее источник в правительстве заявил журналистам, что "прокуратура отказалась представлять правительство, и правительство больше не намерено мириться с ситуацией, когда Баарав-Миара подчиняет себе ресурсы прокуратуры".