ДТП в Иорданское долине: погиб ребенок, пятеро детей и женщина пострадали

На шоссе 5799 в Иорданской долине произошла тяжелая авария: автомобиль, в котором находились женщина и шестеро детей, перевернулся и скатился с обочины. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом", а также армейские спасательные подразделения.

Медики констатировали смерть одного ребенка: 12-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое детей в возрасте шести и девяти лет находились в тяжелом состоянии. После оказания им неотложной помощи, спасательным вертолетом ЦАХАЛа и вертолетом МАДА их эвакуировали в больницу.

Женщина и еще трое детей получили травмы средней степени тяжести, они также были эвакуированы в больницу.