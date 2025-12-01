x
01 декабря 2025
01 декабря 2025
01 декабря 2025
Израиль

ДТП в Иорданское долине: погиб ребенок, пятеро детей и женщина пострадали

время публикации: 01 декабря 2025 г., 18:22
ДТП в Иорданское долине: погиб ребенок, пятеро детей и женщина пострадали
Пресс-служба МАДА

На шоссе 5799 в Иорданской долине произошла тяжелая авария: автомобиль, в котором находились женщина и шестеро детей, перевернулся и скатился с обочины. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом", а также армейские спасательные подразделения.

Медики констатировали смерть одного ребенка: 12-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое детей в возрасте шести и девяти лет находились в тяжелом состоянии. После оказания им неотложной помощи, спасательным вертолетом ЦАХАЛа и вертолетом МАДА их эвакуировали в больницу.

Женщина и еще трое детей получили травмы средней степени тяжести, они также были эвакуированы в больницу.

Израиль
