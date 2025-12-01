Президент после критики в свой адрес отменил встречу с Яиром Голаном

В понедельник, 1 декабря, президент Ицхак Герцог должен был встретиться с лидером партии "Демократим" Яиром Голаном, чтобы обсудить просьбу Нетаниягу об амнистии, но в последний момент встреча была отменена.

Источники в окружении президента заявили Ynet, что Герцог таким образом отреагировал на пренебрежительные высказывания Голана в его адрес, в том числе на заседании фракции "Демократим", когда Голан сказал с насмешкой: "Вы верны государству или поддерживаете единство Нетаниягу?".

Яир Голан сообщил в соцсети Х о том, что Ицхак Герцог отменил с ним встречу, а затем обратился к нему: " Уважаемый президент, дайте понять Нетаниягу прямо сейчас, что никто может быть выше закона – не бывает помилования без признания вины. Не может быть помилования без ухода с государственной службы".