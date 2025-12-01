x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 20:34
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Президент после критики в свой адрес отменил встречу с Яиром Голаном

Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
Яир Голан
Демократим
время публикации: 01 декабря 2025 г., 19:06 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 19:06
Яир Голан
Avshalom Sassoni/Flash90

В понедельник, 1 декабря, президент Ицхак Герцог должен был встретиться с лидером партии "Демократим" Яиром Голаном, чтобы обсудить просьбу Нетаниягу об амнистии, но в последний момент встреча была отменена.

Источники в окружении президента заявили Ynet, что Герцог таким образом отреагировал на пренебрежительные высказывания Голана в его адрес, в том числе на заседании фракции "Демократим", когда Голан сказал с насмешкой: "Вы верны государству или поддерживаете единство Нетаниягу?".

Яир Голан сообщил в соцсети Х о том, что Ицхак Герцог отменил с ним встречу, а затем обратился к нему: " Уважаемый президент, дайте понять Нетаниягу прямо сейчас, что никто может быть выше закона – не бывает помилования без признания вины. Не может быть помилования без ухода с государственной службы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

Помилование Нетаниягу: условия и переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 ноября 2025

СМИ: президент склоняется к тому, чтобы удовлетворить просьбу Нетаниягу об амнистии