30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
30 ноября 2025
Пресса

СМИ: президент склоняется к тому, чтобы удовлетворить просьбу Нетаниягу об амнистии

Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
время публикации: 30 ноября 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 21:24
СМИ: президент склоняется к тому, чтобы удовлетворить просьбу Нетаниягу об амнистии
Flash90

Корреспонденты телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ и Михаэль Шемеш со ссылкой на свои источники в окружении президента сообщают, что Ицхак Герцог склоняется к тому, чтобы удовлетворить просьбу Биньямина Нетаниягу об амнистии, но с некоторыми условиями.

Предполагается, что Нетаниягу будет предложено покинуть пост премьер-министра, но не навсегда, а с возможностью вернуться в случае победы на выборах в Кнессет.

В качестве второго условия, Ицхак Герцог может потребовать прекращения дальнейшего продвижения юридической реформы.

В сообщении телеканала отмечается, что в администрации президента эту информацию опровергают, заявляя, что Ицхак Герцог еще даже не приступил к обсуждению просьбы. И свое решение он примет только после консультаций "со всеми релевантными специалистами".

О том, что президент склоняется удовлетворить просьбу Нетаниягу также сообщил телеканал "Кешет-12". При этом в сообщении телеканала также говорилось, что Герцог не намерен предоставлять амнистию "без всяких ограничений и требований". По данным этого источника, президент может потребовать ограничения срока пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра. И, например, потребовать от него уйти с поста после еще одной каденции, в заранее оговоренную дату в рамках более широкой "юридической сделки".

