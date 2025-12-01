x
01 декабря 2025
Израиль

В Газе ликвидирован командир спецназа террористов, участвовавших в атаке на кибуц Нахаль-Оз

Газа
Исламский джихад
ЦАХАЛ
время публикации: 01 декабря 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 19:49
В Газе ликвидирован командир спецназа террористов, участвовавших в атаке на кибуц Нахаль-Оз
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что около недели назад в секторе Газы был ликвидирован командир спецназа террористической организации "Исламский джихад", один из руководителей нападения на кибуц Нахаль-Оз 7 октября 2023 года.

Алаа ад-Дин Абд ан-Насар Хасан Худари был убит 22 ноября, когда в ответ на нарушение режима прекращения огня ХАМАСом ЦАХАЛ, руководствуясь данными военной разведки и ШАБАКа, нанес удары по боевикам и объектам террористической инфраструктуры по всему сектору.

После анализа разведданных ЦАХАЛ подтвердил, что в результате одной из атак был ликвидирован Хасан Худари. Террорист лично участвовал в нападении на кибуц Нахаль-Оз, после атаки успешно вернулся в сектор Газы и в течение всей войны участвовал в планировании и нападении на силы ЦАХАЛа.

