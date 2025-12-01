Замир распорядился провести оперативное расследование инцидента в Дженине

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник, 1 декабря, оценку обстановки в районе "арабского пятиугольника", где в последние дни идет антитеррористическая операция "Пять камней". Он подчеркнул, что ЦАХАЛ безостановочно действует для предотвращения терроризма и уничтожения террористической инфраструктуры.

Сообщается, что начальнику Генштаба представили результаты предварительного расследования операции подразделения ЯМАС в Дженине, где были убиты двое разыскиваемых за террор.

Эяль Замир подчеркнул, что речь идет о событиях, требующих тщательного расследования. Он отдал распоряжение завершить оперативное расследование инцидента сразу после окончания расследования в МАХАШ.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы укрепить безопасность поселений в Иудее и Самарии и добавил, что ЦАХАЛ будет действовать на упреждение и не позволит вырасти террористической угрозе.