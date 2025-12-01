x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 20:34
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Замир распорядился провести оперативное расследование инцидента в Дженине

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 декабря 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 19:40
Замир распорядился провести оперативное расследование инцидента в Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник, 1 декабря, оценку обстановки в районе "арабского пятиугольника", где в последние дни идет антитеррористическая операция "Пять камней". Он подчеркнул, что ЦАХАЛ безостановочно действует для предотвращения терроризма и уничтожения террористической инфраструктуры.

Сообщается, что начальнику Генштаба представили результаты предварительного расследования операции подразделения ЯМАС в Дженине, где были убиты двое разыскиваемых за террор.

Эяль Замир подчеркнул, что речь идет о событиях, требующих тщательного расследования. Он отдал распоряжение завершить оперативное расследование инцидента сразу после окончания расследования в МАХАШ.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы укрепить безопасность поселений в Иудее и Самарии и добавил, что ЦАХАЛ будет действовать на упреждение и не позволит вырасти террористической угрозе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 ноября 2025

Завершено расследование в отношении бойцов ЯМАС, причастных к инциденту в Дженине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2025

Инцидент в Дженине: полиция утверждает, что террористы пытались скрыться
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2025

ЦАХАЛ расследует инцидент в Дженине: по вышедшим сдаваться террористам открыли огонь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2025

Операция "Пять камней" в Самарии, допрошены десятки подозреваемых. Видео