01 декабря 2025
Израиль

В Кафр-Кане застрелен мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 01 декабря 2025 г., 21:35
Пресс-служба полиции Израиля

В Кафр-Кане из огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина (примерно 23 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Пория", где была констатирована его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте преступления работают криминалисты, ведется розыск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Израиль
