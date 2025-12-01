В Кафр-Кане застрелен мужчина
время публикации: 01 декабря 2025 г., 21:35 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 21:35
В Кафр-Кане из огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина (примерно 23 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Пория", где была констатирована его смерть.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте преступления работают криминалисты, ведется розыск стрелявших.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.
Ссылки по теме