01 декабря 2025
Внимание, розыск: пропала 50-летняя Анна Маман из Петах-Тиквы

время публикации: 01 декабря 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 20:59
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей, жизни и благополучию которой грозит опасность. Пропала 50-летняя Анна Маман из Петах-Тиквы. В последний раз ее видели 26 ноября в районе Амишав в Петах-Тикве, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 163 см, худощавое телосложение, волнистые каштановые волосы, карие глаза.

Полиция просит всех, кому известно что-либо о местонахождении пропавшей, позвонить по телефону 100 или обратиться в полицию Петах-Тиквы по телефону 03-9393444.

