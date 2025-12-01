Лапид: "Закон об уклонении от службы не пройдет"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 1 декабря, на заседании фракции заявил: "Я хочу сказать кое-что от имени всей фракции "Еш Атид", сидящей здесь – 24 депутатов, и от имени всей оппозиции – 52 депутатов, а также от имени депутатов из коалиции, имена некоторых из которых вы знаете, а некоторых – нет: закон об уклонении от службы не пройдет. Он не пройдет. Мы не позволим так унизить более 920 погибших – наших героических бойцов, отдавших жизнь в защиту страны за последние два года; не позволим унизить 1200 убитых 7 октября; не позволим унизить более 20 тысяч раненых, физически и психологически, за последние два года. Мы не позволим так унизить сотни тысяч резервистов, их семьи, всех тех, у кого рухнул бизнес и разрушилась жизнь, но кто всё равно сказал: "У меня есть долг, и я люблю эту страну. Если меня зовут – я прихожу". Этого не будет. Этот закон не пройдет. Мы остановим его в комиссии, и если не в комиссии – на пленуме, если не на пленуме – в суде, если не в суде – на улицах. Он не пройдет. Уже девять депутатов коалиции публично заявили, что не поддержат закон. Я говорю вам, что мы на связи и с другими депутатами, и я говорю всем остальным членам коалиции: "Спросите себя, готовы ли вы опозориться, оскорбить память павших, предать всё, во что вы верили всю свою жизнь – ради закона, который в любом случае развалится задолго до финишной прямой". Каждый, кто поддержит этот закон, никогда больше не сможет утверждать, что он порядочный человек; никогда больше не сможет говорить о сионизме и патриотизме, не вызывая смеха вокруг; и уж точно никогда не сможет называть себя частью национального лагеря. Закон об уклонении – это грязная сделка коррупционеров и шантажистов, и каждый, кто к ней прикоснется, будет запятнан навсегда. И когда станет ясно, что закон не пройдет, Нетаниягу и Дери сами его похоронят – а всё, что останется, это большая группа депутатов коалиции, которым навсегда запомнят, что они продали свою душу – и продали её дешево. Я даю слово – перед камерами, перед архивами, которые помнят всё: этот закон не пройдет. Мы его остановим".