Суд Турина распорядился освободить имама, поддержавшего нападение ХАМАСа на Израиль

Апелляционный суд Турина принял решение освободить из-под стражи имама мечети Омара ибн Хаттаба Мухаммада Шахина, который поддержал нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Суд постановил, что он не представляет угрозы безопасности.

На прошедшей 9 октября 2025 года демонстрации солидарности с палестинцами он заявил, что нападение ХАМАСа на Израиль было "актом сопротивления против сионистской оккупации". В конце ноября священнослужитель, уроженец Египта был взят под стражу.

Министр внутренних дел Маттео Пиантедози подписал указ о его депортации. Шахин был помещен в тюрьму "Калтанисетта" на Сицилии. По всей Италии прокатилась волна манифестаций в его поддержку, часто заканчивавшихся столкновениями с полицией.

Выданный Шахину вид на жительство остается отмененным. Вопрос о депортации будет решаться административным судом Турина с возможностью апелляции.

Итальянские правозащитники заявляют: в случае возвращения в Египет ему грозят пытки. Они утверждают, что решение принято в обход юридической процедуры. В то же время представители правой партии "Братья Италии" отметили: "Сторонникам исламского экстремизма в Турине места нет – как и в остальной Италии".