Израиль
Израиль

Масштабная операция полиции: задержаны десятки членов криминальных кланов "Харири" и "Абу Латиф"

Полиция
Расследование
Криминал
Криминал в арабском секторе
время публикации: 01 декабря 2025 г., 05:41 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 05:48
Пресс-служба полиции Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о масштабной операции против двух из крупнейших преступных организаций в стране – кланов "8008" (Харири) и "6006" (Абу Латиф). На рассвете 1 декабря сотни полицейских, бойцов пограничной полиции и спецподразделений провели одновременные рейды по десяткам адресов, задержав десятки подозреваемых.

Как отмечается в сообщении полиции, операция стала итогом более года скрытого расследования, которое велось Северным округом полиции при сопровождении экономического отдела госпрокуратуры и прокуратуры Центрального округа. Задержанные подозреваются в следующих преступлениях – вымогательство, "крышевание" и др.

По данным следствия, собрана "прочная доказательная база" против лидеров преступных организаций, причастных к широкому спектру тяжкой преступной деятельности: систематический сбор дани за "крышу" у предпринимателей в разных районах страны; вмешательство и давление в государственных тендерах; захват и подчинение себе бизнеса; вымогательство, многочисленные эпизоды насилия и стрельбы; по подозрению полиции, причастность к ряду резонансных убийств последних лет.

В полиции напоминают, что Северный округ уже несколько лет ведет борьбу с кланом "Абу Латиф". Многие высокопоставленные члены организации, включая ее лидеров Нидаля и Латифа Абу Латифа, были отправлены за решетку.

Расследование продолжается. В ближайшие дни задержанные предстанут перед судом с ходатайством о продлении ареста.

