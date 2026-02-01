Внимание, розыск: пропала 68летняя Брурия Хелер из Рамат-Гана (найдена)
время публикации: 01 февраля 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 16:49
Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшей. Пропала 68-летняя Брурия Хелер из Рамат-Гана. В последний раз ее видели в субботу вечером около 21:00, когда она вышла из дома на улице а-Серен Дов. После этого следы женщины затерялись.
Приметы пропавшей: рост 165 см, полного телосложения, карие глаза, длинные прямые волосы.
Всех, кто может помочь установить местонахождение пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.
Вскоре поступило сообщение, что пропавшая найдена.