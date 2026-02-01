Внимание, розыск: пропала 68летняя Брурия Хелер из Рамат-Гана (найдена)

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшей. Пропала 68-летняя Брурия Хелер из Рамат-Гана. В последний раз ее видели в субботу вечером около 21:00, когда она вышла из дома на улице а-Серен Дов. После этого следы женщины затерялись.

Приметы пропавшей: рост 165 см, полного телосложения, карие глаза, длинные прямые волосы.

Всех, кто может помочь установить местонахождение пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Вскоре поступило сообщение, что пропавшая найдена.