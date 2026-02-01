Вооруженное нападение в округе Шарон: мужчина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о пострадавшем в результате инцидента с применением насилия, которого повезли навстречу бригаде МАДА.

Возле Гиват-Хавива медики переместили пострадавшего, мужчину в возрасте 45 лет, в машину скорой помощи. В тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Гилель-Яфэ".

Сообщается, что мужчина получил ножевые ранения, нападение произошло в районе Хариша. Полиция расследует обстоятельства инцидента.