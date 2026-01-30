x
Израиль

В воскресенье пограничный переход "Рафиах" откроют для ограниченного движения

Газа
время публикации: 30 января 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 13:47
В воскресенье пограничный переход "Рафиах" откроют для ограниченного движения
AP Photo/Amr Nabil

В соответствии с соглашением о прекращении огня и на основании указания политического руководства пограничный переход "Рафиах" будет открыт в ближайшее воскресенье, 1 февраля, в обоих направлениях только для ограниченного движения людей.

Как сообщил журналист Амит Сегаль, выезд и въезд жителей через переход "Рафиах" будут возможны по согласованию с Египтом, после предварительного разрешения по линии безопасности со стороны Израиля, и под контролем миссии Европейского союза – по аналогии с механизмом, который действовал в январе 2025 года.

Возвращение жителей из Египта в сектор Газа будет возможно по согласованию Египта только для жителей, которые выехали из Газы в течение войны, и лишь после предварительного разрешения по линии безопасности со стороны Израиля.

Помимо первичной идентификации и первичного досмотра на переходе "Рафиах" силами миссии ЕС, будет проведена дополнительная проверка и идентификация в пункте "Нецах", который будет действовать под управлением системы безопасности на территории, находящейся под контролем ЦАХАЛа.

Израиль
