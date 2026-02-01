Ответ ЦАХАЛа о "70 тысячах убитых в Газе": "Сведения не отражают официальные данные"

Редакция Newsru.co.il направила обращения в министерство обороны Израиля, в офис Координатора действий правительства на территориях (COGAT) и в пресс-службу Армии обороны Израиля с просьбой прокомментировать сообщения многих израильских СМИ, опубликованные на прошлой неделе, по поводу того, что COGAT или ЦАХАЛ (по разным версиям) приняли оценку министерства здравоохранения в секторе Газы (структура, подконтрольная ХАМАСу), в соответствии с которой в ходе войны (начавшейся после нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года) погибли около 70 тысяч жителей сектора.

Текст обращения редакции Newsru.co.il был таким: "29 января 2026 года "Кан", Walla, Ynet и другие израильские СМИ сообщили, что на закрытом брифинге для военных обозревателей было заявлено, что израильская сторона принимает оценку "около 70 тысяч убитых" в Газе в ходе войны, начавшейся 7 октября 2023 года. В одних публикациях было сказано, что такие сведения были предоставлены представителем COGAT, в других – что это данные от ЦАХАЛа. Нашего корреспондента не было на этом брифинге. Мы просим прояснить несколько вопросов: 1. Действительно ли на брифинге было заявлено, что израильской стороной признается оценка "около 70 тысяч убитых" в Газе в ходе войны (такую оценку дает минздрав Газы, контролируемый ХАМАСом)? 2. Кем была предоставлена такая информация – представителем COGAT или представителем ЦАХАЛа? 3. Является ли оценка "около 70 тысяч убитых" в Газе в ходе войны официально признаваемой оценкой в министерстве обороны Израиля или в генштабе Армии обороны Израиля? 4. В какой форме было сделано заявление по этому поводу – устно, письменно, как инфографика или иначе? Было ли разрешено журналистам использовать эту информацию для публикаций? 5. В связи с большой общественной значимостью этой информации просим сообщить нам для публикации имя, звание и должность офицера или чиновника, который заявил, что COGAT/ЦАХАЛ признают оценку "около 70 тысяч убитых" в Газе в ходе войны. 6. Располагают ли COGAT/ЦАХАЛ детальными сведениями о погибших в Газе в ходе войны? Известны ли личные данные погибших и то, являлись ли они боевиками террористических организаций? Сколько террористов было убито в Газе с начала войны, то есть с 7 октября 2023 года?"

Министерство обороны Израиля воздержалось от комментариев, предложив нашей редакции получить ответы от представителей ЦАХАЛа и COGAT (при этом были даны контакты конкретных представителей).

Представительница COGAT, контакт которой был дан нашей редакции министерством обороны, попросила нас обратиться в общую пресс-службу COGAT, сославшись на личные обстоятельства.

В общей пресс-службе COGAT нас попросили обратиться за ответом в пресс-службу ЦАХАЛа, после чего нами были поданы повторные запросы в COGAT с указанием на то обстоятельство, что, судя по публикации "Кан", оценка "около 70 тысяч убитых в Газе" была дана на закрытом брифинге для военных обозревателей именно представителем COGAT. Нам вновь порекомендовали обратиться в пресс-службу ЦАХАЛа. Другой реакции не последовало.

Мы направили запросы в несколько подразделений пресс-службы ЦАХАЛа с просьбой о комментарии. В итоге был получен следующий ответ (на иврите и на английском): "Ответ от имени военного источника. В ЦАХАЛе разъясняют, что опубликованные сведения не отражают официальные данные, предоставленные ЦАХАЛом. Любая публикация или сообщение по этому вопросу, если таковые последуют, будут доводиться официально и в установленном порядке".