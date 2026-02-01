"Летние" температуры в Израиле в начале февраля: впервые почти за четверть века

Метеослужба Израиля сообщает о регистрации необычно высокой температуры во многих районах страны.

На севере Негева температура днем 1 февраля достигла почти 30 градусов по Цельсию. В Тель-Авиве – выше 28 градусов, до 29 в некоторых районах. В долине Шфела – около 29 градусов.

Такие высокие температуры в первой трети февраля в прошлый раз были зафиксированы 23 года назад.

Температура воды в Средиземном море около израильского побережья – 19 градусов. Высота волн – около 1 метра. Условия для купания неплохие. Но следует учитывать довольно высокую концентрацию медуз у берега, особенно в северной части побережья.