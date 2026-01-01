В возрасте 47 лет умер бригадный генерал Амит Саар, возглавлявший отдел в АМАНе

ЦАХАЛ сообщил, что утром 1 января в возрасте 47 лет умер бригадный генерал Амит Саар, занимавший должность начальника исследовательского отдела в военной разведке (АМАН) с октября 2020 года по апрель 2024 года. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

В сообщении отмечается, что Амит Саар занимал должность начальника отдела в АМАНе во время трагических событий 7 октября 2023 года и последующей войны. Впоследствии он ушел со службы из-за болезни.

Похороны Амита Саара состоятся в пятницу, 2 января, в 12:00 на военном кладбище Кирьят-Шауль (на севере Тель-Авива).