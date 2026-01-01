x
01 января 2026
01 января 2026
01 января 2026
последняя новость: 01:50
01 января 2026
Израиль

Взрыв и пожар в Нацерете, множество пострадавших

Мада
Расследование
время публикации: 01 января 2026 г., 01:50 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 05:20
Взрыв и пожар в Нацерете, множество пострадавших
Пресс-служба МАДА

В ночь на 1 января на одном из предприятий в Нацерете прогремел взрыв, после чего возник пожар. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об 11 пострадавших.

По данным МАДА, один из пострадавших, мужчина примерно 25 лет, в тяжелом состоянии, еще один, мужчина около 30 лет, в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Пострадавшие направлены в больницу "А-Эмек" в Афуле, а также в Итальянскую и Английскую больницы в Нацерете.

Причины взрыва выясняются.

