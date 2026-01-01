Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 1 января, температура будет близкой к среднесезонной. В первой половине дня ожидаются дожди на севере и в центре, вечером дождевой фронт сместится к югу. Сильный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря. Снегопад на вершине Хермона.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 16-22, в Беэр-Шеве – 9-19, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-15, на Голанских высотах – 9-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 200-320 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу дожди ослабнут. В субботу-среду – без осадков, малооблачно.