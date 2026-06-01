В ДТП возле Сегев-Шалом пострадали три человека
время публикации: 01 июня 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 17:27
На 25-м шоссе, недалеко от перекрестка Сегев-Шалом, произошла авария с участием трех легковых автомобилей.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этом ДТП пострадали три человека, состояние одного из которых тяжелое. Еще два человека получили травмы средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
