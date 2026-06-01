В ДТП возле Сегев-Шалом пострадали три человека

На 25-м шоссе, недалеко от перекрестка Сегев-Шалом, произошла авария с участием трех легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этом ДТП пострадали три человека, состояние одного из которых тяжелое. Еще два человека получили травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.