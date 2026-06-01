Форум ультраортодоксальных муниципалитетов объявил о прекращении сотрудничества с полицией
время публикации: 01 июня 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 17:21
Глава Форума ультраортодоксальных муниципалитетов, мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн, направил письмо генеральному инспектору полиции Дани Леви, в котором уведомил его о прекращении сотрудничества между городскими властями и полицией. Причина – продолжающиеся задержания учащихся йешив, уклоняющихся от призыва.
За письмом стоят муниципалитеты девяти городов: Бней-Брака, Бейт-Шемеша, Эльада, Бейтар-Илита, Модиин-Илита, Цфата, Рехасим, Кирьят-Йеарима и Эммануэля.
Сайт "Мако" пишет, что Форум намерен расторгнуть все соглашения с полицией, включая предоставление муниципальных зданий под полицейские участки, и прекратить программы общественного патрулирования, а также заморозить совместные социальные проекты.
