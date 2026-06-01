Франция запретила Израилю демонстрировать на выставке Eurosatory наступательное оружие

Франция запретила представителям израильского правительства участвовать в международной оборонной выставке Eurosatory в Париже.

Кроме того, израильским оборонным компаниям разрешено демонстрировать только системы противовоздушной обороны, но не наступательное вооружение, сообщает Reuters.

В сообщении подчеркивается, что подобные ограничения введены только в отношении Израиля.

Израильское министерство обороны назвало решение "возмутительным, явно продиктованным политическими и коммерческими соображениями".