Экономика

Франция запретила Израилю демонстрировать на выставке Eurosatory наступательное оружие

время публикации: 01 июня 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 17:53
Франция запретила Израилю демонстрировать на выставке Eurosatory наступательное оружие
AP Photo/Masha Macpherson

Франция запретила представителям израильского правительства участвовать в международной оборонной выставке Eurosatory в Париже.

Кроме того, израильским оборонным компаниям разрешено демонстрировать только системы противовоздушной обороны, но не наступательное вооружение, сообщает Reuters.

В сообщении подчеркивается, что подобные ограничения введены только в отношении Израиля.

Израильское министерство обороны назвало решение "возмутительным, явно продиктованным политическими и коммерческими соображениями".

