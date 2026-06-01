Внимание, розыск: пропал 41-летний Александр Дубик из Бат-Яма

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 41-летнего Александра Дубика. В последний раз его видели 31 мая около полудня на улице А-Шикма в Бат-Яме.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худой, светлые глаза, бритый налысо. На нем была серая рубашка с коротким рукавом, серые шорты и черные шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение в Бат-Яме по телефону 03-5555222.