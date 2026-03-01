Разрешены к публикации имена трех из девяти погибших в Бейт-Шемеше

Разрешены к публикации имена трех из девяти погибших в результате попадания ракеты в синагогу и находящееся под ней бомбоубежище. Это Ронит Элимелех и ее мать Сара, а также Орен Кац.

Ранее служба скорой помощи "Ихуд Ацала" сообщила, что после ракетного обстрела пропали без вести волонтер этой организации Ронит Элимелех вместе с матерью.

Сумка с "аптечкой" для оказания первой помощи, принадлежащая Ронит, была найдена рядом с местом падения ракеты.

12-й телеканал сообщил, что Ронит приехала вместе со своими детьми к матери в Бейт-Шемеш. Во время сирены они все зашли в общественное бомбоубежище. Трое ее детей были доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем" с ранениями от легких до средней тяжести, их жизни находятся вне опасности.

Первые дни войны с Ираном: последствия в Израиле. Фоторепортаж