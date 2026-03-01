x
01 марта 2026
Израиль

Пожар в Нетании: 6 пострадавших, трое в критическом или критическом состоянии

Пожары
время публикации: 01 марта 2026 г., 18:22 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:22
Пожар в Нетании: 6 пострадавших, трое в критическом или критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Давид А-Мелех в Нетании произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадали несколько человек. Пожарная служба отмечает, что этот инцидент не имеет отношения к войне.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места происшествия в больницы "Ланиадо" и "Гилель Яфе" доставлены пять человек. Состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 50 лет) критическое, еще один мужчина (также примерно 50 лет) в тяжелом состоянии, мужчина 66 лет в состоянии средней тяжести, и еще двое пострадали легко.

Израиль
