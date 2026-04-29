Десятки автобусов и тайный маршрут через лес: "харедим" планируют пробраться на гору Мерон

По решению Службы тыла, проведение массовых мероприяний на горе Мерон ограничено участием 1500 человек. В связи с этим ограничением, ультраортодоксальные паломники, планирующие прибыть на гору Мерон в день праздника Лаг ба-Омер, разработали секретные планы, как нарушить ограничения, обойти полицейские блокпосты и все же посетить могилу Шимона Бар-Йохая в течение праздника.

Как сообщает "Кипа" со ссылкой на "Галей ЦАХАЛ", уже заказано около 70 автобусов, которые могут доставить примерно 4000 участников, и это лишь первый этап – при необходимости число автобусов будет увеличено.

Еще в период праздника Песах велись поиски обходных маршрутов через леса в районе горы Мерон, которые позволят добраться до места пешком. По плану, участникам предстоит идти от полутора до двух часов, а в некоторых вариантах обсуждалось использование различных средств для проникновения на территорию без прохождения полицейского контроля.

В полиции обещают усилить количество сотрудников, дежурящих на горе Мерон в течение праздника Лаг ба-Омер, подчеркивая, что установленные ограничения будут строго соблюдаться.