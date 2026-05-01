последняя новость: 19:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Словаки победили сборную Латвии и вышли в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 01 мая 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 19:47
Словаки победили сборную Латвии и вышли в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
AP Photo/Carolyn Kaster

Первым финалистом юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) стала сборная Словакии.

Чемпионат проходит в Словакии.

В полуфинале словаки одолели сборную Латвии 1:0.

По броскам 22:14 в пользу хозяев.

За 17 секунд до конца второго периода победный гол забил Михал Якубец (Дукла, Тренчин).

После этого произошла драка, по итогам которой на 15 (5 + 10 минут) были удалены Симон Поточка (Слован, Братислава) и Томас Эрдманис (Рига).

Шутаут совершил Самуэль Гренак (Фарго Форс, США).

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 мая 2026

"Миннесота" и "Анахайм" вышли во второй этап Кубка Стэнли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Хет-трик Дорофеева. "Филадельфия" вышла во второй раунд. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Полуфинальные пары
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

Сенсация юниорского чемпионата Европы по хоккею. Латвийцы победили сборную США