Словаки победили сборную Латвии и вышли в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
время публикации: 01 мая 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 19:47
Первым финалистом юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) стала сборная Словакии.
Чемпионат проходит в Словакии.
В полуфинале словаки одолели сборную Латвии 1:0.
По броскам 22:14 в пользу хозяев.
За 17 секунд до конца второго периода победный гол забил Михал Якубец (Дукла, Тренчин).
После этого произошла драка, по итогам которой на 15 (5 + 10 минут) были удалены Симон Поточка (Слован, Братислава) и Томас Эрдманис (Рига).
Шутаут совершил Самуэль Гренак (Фарго Форс, США).
