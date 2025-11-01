x
01 ноября 2025
01 ноября 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропала 46-летняя Зельда Федоров из Ашкелона

время публикации: 01 ноября 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 10:27
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 46-летней Зельды Федоров из Ашкелона. В последний раз ее видели утром 29 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: худая, светлые волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771440.

