Внимание, розыск: пропала 46-летняя Зельда Федоров из Ашкелона
время публикации: 01 ноября 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 10:27
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 46-летней Зельды Федоров из Ашкелона. В последний раз ее видели утром 29 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: худая, светлые волосы.
Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771440.