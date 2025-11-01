Внимание, розыск: пропала 46-летняя Зельда Федоров из Ашкелона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 46-летней Зельды Федоров из Ашкелона. В последний раз ее видели утром 29 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: худая, светлые волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771440.