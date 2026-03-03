СМИ: для обстрела Гуш-Дана Иран использовал кассетный боеприпас

В системе безопасности полагают, что для обстрела Гуш-Дана, который был осуществлен Ираном днем 3 марта, использовался кассетный боеприпас, суббоеприпасы которого разлетелись по большой территории. Это второй случай применения кассетного боеприпаса Ираном сегодня, и пятый – с начала войны. Об этом сообщил телеканал "Кешет-12".

В результате ракетного обстрела пострадали 12 человек, из которых 11 получили легкие травмы. 40-летняя женщина доставлена в больницу в состоянии средней тяжести после удара взрывной волной.