Израиль

СМИ: для обстрела Гуш-Дана Иран использовал кассетный боеприпас

Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 17:08
СМИ: для обстрела Гуш-Дана Иран использовал кассетный боеприпас
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

В системе безопасности полагают, что для обстрела Гуш-Дана, который был осуществлен Ираном днем 3 марта, использовался кассетный боеприпас, суббоеприпасы которого разлетелись по большой территории. Это второй случай применения кассетного боеприпаса Ираном сегодня, и пятый – с начала войны. Об этом сообщил телеканал "Кешет-12".

В результате ракетного обстрела пострадали 12 человек, из которых 11 получили легкие травмы. 40-летняя женщина доставлена в больницу в состоянии средней тяжести после удара взрывной волной.

Израиль
