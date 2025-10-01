"Флотилия Сумуда": мы прошли точку, где была перехвачена Madleen с Тунберг на борту

Руководство так называемой "глобальной флотилии Сумуда" заявило, что по состоянию на 17:43 по ближневосточному времени суда прошли точку, где была перехвачена в ночь на 9 июня была перехвачена яхта Madleen с Гретой Тунберг на борту. "Мы в безопасности, но сохраняем бдительность", – говорится в сообщении.

Руководство так называемой "глобальной флотилии Сумуда" заявило, что по состоянию на 17:43 по ближневосточному времени суда прошли точку, где была перехвачена в ночь на 9 июня была перехвачена яхта Madleen с Гретой Тунберг на борту.

Вскоре "флотилия" объявила, что израильтяне отошли, после чего суда "флотилии" продолжили движение. Видимо, это были предупредительные действия.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.