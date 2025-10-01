"Флотилия Сумуда": ВМС ЦАХАЛа вывели из строя системы связи

Руководство так называемой "глобальной флотилии Сумуда" заявляет, что израильские ВМС приблизились и вывели из строя системы связи флагманского судна Alma, а также нескольких других судов.

Вскоре "флотилия" объявила, что израильтяне отошли, после чего суда "флотилии" продолжили движение. Видимо, это были предупредительные действия.

Примечательно: вскоре было опубликовано официальное заявление "флотилии Сумуда", в котором уже не утверждалось, что против них действовали израильские ВМС. В сообщении говорится о "неопознанным кораблях". При этом утверждается, что системы связи после сбоя вновь работают.

Судя по трекеру, перехват осуществляется примерно в 50 морских милях к северу от побережья Египта и в 130 морских милях от Газы.

Армия обороны Израиля и власти Израиля пока не комментируют эти сообщения.

В составе "флотилии" 45 судов разного класса (в основном это небольшие яхты).

Ранее сообщалось, что над "флотилией" кружат беспилотники.

Власти Турции, Италии и Испании следят за "флотилией", чтобы, в случае необходимости, оказать помощь по спасению активистов.

Власти Израиля ранее предупреждали: суда "флотилии Сумуда" могут быть перехвачены по мере приближения к морской границе страны. Пока сообщений о действиях израильских ВМС не поступало.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.