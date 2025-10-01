"Флотилия Сумуда" приближается к израильским водам. Ожидается перехват

Суда так называемой "глобальной флотилии Сумуда" приблизились к восточному побережью Средиземного моря. В настоящее время, судя по трекеру, передовые суда находятся примерно в 50 морских милях к северу от побережья Египта и в 130 морских милях от Газы.

В составе "флотилии" 45 судов разного класса (в основном это небольшие яхты).

Активисты отмечают, что входят в "опасную зону", где в июне израильскими военно-морскими силами было остановлено судно Madleen. Заявляется, что над "флотилией" кружат беспилотники. Ранее сообщалось, что БПЛА запустила Турция для отслеживания судов. Но это могут быть и израильские БПЛА.

Власти Турции, Италии и Испании следят за "флотилией", чтобы, в случае необходимости, оказать помощь по спасению активистов. При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала участников "Флотилии Сумуда" немедленно остановиться и передать гуманитарные грузы для жителей Газы через Израиль.

Ожидается, что к границе территориальных вод Израиля "флотилия" подойдет вечером 1 октября или 2 октября, то есть в "Йом Кипур" (Судный день) по еврейскому календарю.

Власти Израиля ранее предупреждали: суда "флотилии Сумуда" могут быть перехвачены по мере приближения к морской границе страны. Пока сообщений о действиях израильских ВМС не поступало.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.