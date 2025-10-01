Отражение нападения на кибуц Нир-Ам 7.10 – героизм сил самообороны и военных. Отчет ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в районе кибуца Нир-Ам, около границы Газы, в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены семьям погибших.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Кибуц Нир-Ам расположен в юго-западном пригороде Сдерота, примерно в 1 км от границы с сектором Газы.

По данным отчета, совместные действия роты "Голани", группы самообороны кибуца и прибывших подкреплений ЦАХАЛа и полиции не позволили боевикам ХАМАСа войти в кибуц. Основные столкновения происходили около инкубаторного комплекса западнее Нир-Ама. При этом из комплекса были похищены двое гражданских. В ходе боев погибли капрал Матан Абарджиль (19), сержант Ярон Зохар (19) и старший сержант полиции Роман Гендель (47).

Боевые действия

06:29-06:36. Командир роты "Голани" 13-го батальона фиксирует дроны у форпоста, под прикрытием ракетного обстрела десятки террористов прорывают заграждение. Танковый экипаж вступает в бой, давит несколько мотоциклов, задерживает два пикапа. После поражения ПТУРом танк отходит. Бронетранспортер "Намер" выведен из строя сброшенным с дрона боеприпасом (легкие ранения двоих военнослужащих).

07:02-07:10. Колонна роты и добровольцы кибуца выходят к инкубатору, они вступают в перестрелку более чем с десятью боевиками, перекрывают дорогу между инкубатором и кибуцем. Одновременно группа самообороны Нир-Ама открывает оружейную (из 15 винтовок три неисправны) и рассредоточивается по периметру.

07:24-07:37. К инкубатору подходит вторая группа террористов (более десяти). Они силой уводят работника Самера Фуада ат-Талалку (житель Хуры) и тайского рабочего Сурина Кесунгноена, прячут их в багажнике машины и увозят в Газу. Находившиеся рядом силы ЦАХАЛа ведут бой, похищение не замечают. Сурин был возвращен в первой сделке по заложникам (ноябрь 2023), Самер впоследствии погиб от "дружественного огня" при попытке побега в Газе.

Около 09:00. Две мины попадают по позициям роты. Тяжелое ранение получает сержант Ярон Зохар. Позже он умирает в больнице.

10:08-10:32. Второй штурм инкубатора. "Намер" роты, действуя у комплекса, вновь попадает под огонь. Двое террористов уничтожены. Затем десятки боевиков (60-80) прорываются ко входам на мотоциклах и пикапах, ведут обстрелы из РПГ. Танковый экипаж ранен, танк отходит. Новый обстрел "Намера" из гранатометов. Капрал Матан Абарджиль закрывает собой гранату, спасая товарищей и погибая на месте.

10:50-11:30. Прибывают силы тактической бригады пограничной полиции (МАГАВ), затем – спецподразделения (в т.ч. "ЯМАМ", "Сайерет Маткаль"), сотрудники ШАБАКа. В перестрелке смертельно ранен старший сержант полиции Роман Гендель. Ранены несколько бойцов. К полудню танк 77-го батальона поддерживает эвакуацию раненых.

К 13:15 прорыв остановлен. Боевики ликвидированы или отступили.

Выводы комиссии

Прорыва в кибуц не было. Два зафиксированных подхода к ограде сорваны огнем группы сил самообороны и армейских подразделений. В отчетах подчеркивается, что именно "быстрая и решительная" оборона у инкубатора и на подступах к периметру не дала террористам пройти вглубь и далее на Сдерот (на этом участке).

В отчете отмечена нехватка исправного оружия у гражданской группы, задержка в развертывании и сосредоточение вооружения в одной оружейной.

Информационный "провал" у инкубатора. Военные не знали о присутствии рабочих внутри и не заметили похищение двух гражданских.

Акты героизма

Танкисты, бойцы "Голани", группа самообороны под командованием координатора безопасности кибуца Нир-Ам Инбаль Либерман, бойцы МАГАВ, спецподразделений и ШАБАКа отмечены за мужественные действия. Отдельно упомянуто самопожертвование Матана Абарджиля.