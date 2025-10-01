x
Израиль

В Газу доставлены 13 освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 01 октября 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 11:15
В Газу доставлены 13 освобожденных заключенных
Abed Rahim Khatib/Flash90

В среду, 1 октября, в Газу были доставлены 13 освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения. Еженедельно в Газу возвращают десятки задержанных ранее.

Израиль
