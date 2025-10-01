ЦАХАЛ: за сутки в Газе найдено много оружия, ликвидированы боевики
время публикации: 01 октября 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 11:49
ЦАХАЛ продолжает действия в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2". За последние сутки было обнаружены много оружия, ликвидированы боевики и разрушена террористическая инфраструктура.
Силы 36-й дивизии в городе Газа в одном из зданий нашли склад оружия боевиков.
Силы 162-й дивизии продолжают операции в глубине города Газа. За последние 24 часа ими был ликвидирован ряд боевиков (число не указано).
Силы 98-й дивизии в городе Газа за последние 24 часа ликвидировали ряд террористов на складе оружия.
Силы 99-й дивизии на севере сектора Газы уничтожили боевиков, представлявших для них угрозу, атаковали несколько зданий и объектов террористической инфраструктуры.
