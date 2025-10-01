x
01 октября 2025
|
последняя новость: 16:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 16:45
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Литаль Сасон из Кадимы, ей угрожает опасность

Полиция
Розыск
время публикации: 01 октября 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 16:17
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Литаль Сасон из Кадимы, ей угрожает опасность
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение несовершеннолетней, находящейся в уязвимом положении. Пропала 14-летняя Литаль Сасон из поселка Кадима, в последний раз ее видели 29 сентября около 16:00 на улице Шошанат а-Кармель в Хайфе, после чего от девочки не было вестей.

Семья пропавшей дала разрешение опубликовать сообщение о розыске.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, темные длинные кудрявые волосы. Была одета в длинные черные брюки, свитер с медвежонком и розовые шлепанцы.

Всех, кто что-либбо знает о местоположении Литаль, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицейский участок Садот по телефону 09-9617201.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook