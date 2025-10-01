Внимание, розыск: пропала 14-летняя Литаль Сасон из Кадимы, ей угрожает опасность

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение несовершеннолетней, находящейся в уязвимом положении. Пропала 14-летняя Литаль Сасон из поселка Кадима, в последний раз ее видели 29 сентября около 16:00 на улице Шошанат а-Кармель в Хайфе, после чего от девочки не было вестей.

Семья пропавшей дала разрешение опубликовать сообщение о розыске.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, темные длинные кудрявые волосы. Была одета в длинные черные брюки, свитер с медвежонком и розовые шлепанцы.

Всех, кто что-либбо знает о местоположении Литаль, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицейский участок Садот по телефону 09-9617201.