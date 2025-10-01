x
01 октября 2025
|
последняя новость: 16:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 16:45
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На "диком" пляже в Акко утонул пожилой мужчина

Мада
Погибшие
Средиземное море
время публикации: 01 октября 2025 г., 16:03 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 16:14
На "диком" пляже в Акко утонул пожилой мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который утонул на непризнанном пляже к югу от пляжа А-Тмарим в Акко.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА пытались реанимировать пострадавшего, мужчину в возрасте около 70 лет, но были вынуждены констатировать его смерть.

По словам медиков, занимавшийся спортом человек увидел в воде терпящего бедствие купальщика, он вытащил тонущего из воды и позвонил в МАДА. К сожалению, состояние пострадавшего было критическим, и он не выжил.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2025

На пляже около Хадеры реанимировали пожилого мужчину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2025

Из Мертвого моря вытащили женщину, она в критическом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

Трехлетняя девочка захлебнулась во время купания в Мертвом море, ее состояние тяжелое