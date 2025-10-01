На "диком" пляже в Акко утонул пожилой мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который утонул на непризнанном пляже к югу от пляжа А-Тмарим в Акко.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА пытались реанимировать пострадавшего, мужчину в возрасте около 70 лет, но были вынуждены констатировать его смерть.

По словам медиков, занимавшийся спортом человек увидел в воде терпящего бедствие купальщика, он вытащил тонущего из воды и позвонил в МАДА. К сожалению, состояние пострадавшего было критическим, и он не выжил.