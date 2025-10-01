ЦАХАЛ перекрыл ось Нецарим, движение с юга сектора заблокировано

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о закрытии дороги Нецарим для движения с юга, израильские войска завершили размещение и достижение оперативного контроля над осью Нецарим на севере сектора Газы.

В последние часы бойцы 99-й дивизии начали концентрированные наземные действия в северной части сектора для укрепления и сохранения оперативного удержания оси Нецарим.

Израильские бойцы действовали с целью срыва оперативных возможностей ХАМАСа и других террористических организаций в этом районе и расширения зоны оперативного контроля израильской армии.