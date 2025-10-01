x
01 октября 2025
|
последняя новость: 16:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 16:45
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ перекрыл ось Нецарим, движение с юга сектора заблокировано

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 октября 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 15:51
ЦАХАЛ перекрыл ось Нецарим, движение с юга сектора перекрыто
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о закрытии дороги Нецарим для движения с юга, израильские войска завершили размещение и достижение оперативного контроля над осью Нецарим на севере сектора Газы.

В последние часы бойцы 99-й дивизии начали концентрированные наземные действия в северной части сектора для укрепления и сохранения оперативного удержания оси Нецарим.

Израильские бойцы действовали с целью срыва оперативных возможностей ХАМАСа и других террористических организаций в этом районе и расширения зоны оперативного контроля израильской армии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2025

726-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии