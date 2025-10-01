x
01 октября 2025
01 октября 2025
Израиль

"Красный Крест" заявил о замораживании своей деятельности в городе Газа

Газа
время публикации: 01 октября 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 14:16
"Красный Крест" заявил о замораживании своей деятельности в городе Газа
AP Photo/Jehad Alshrafi

Международный Комитет Красного Креста объявил о временной приостановке своей деятельности в городе Газа в связи с эскалацией военных действий. Сотрудники МККК, находящиеся в Газе, будут эвакуированы.

"МККК продолжит стремиться оказывать помощь гражданскому населению в городе Газа, когда это будет возможно, из наших офисов в Дир эль-Балахе и Рафиахе, которые продолжают функционировать в полном объеме", – сказано в официальном заявлении "Красного Креста".

Израиль
