"Красный Крест" заявил о замораживании своей деятельности в городе Газа

Международный Комитет Красного Креста объявил о временной приостановке своей деятельности в городе Газа в связи с эскалацией военных действий. Сотрудники МККК, находящиеся в Газе, будут эвакуированы.

"МККК продолжит стремиться оказывать помощь гражданскому населению в городе Газа, когда это будет возможно, из наших офисов в Дир эль-Балахе и Рафиахе, которые продолжают функционировать в полном объеме", – сказано в официальном заявлении "Красного Креста".