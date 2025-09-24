В Туль-Кареме была обнаружена готовая к запуску ракета

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 23 сентября в Туль-Кареме во время проведения операции была обнаружена готовая к запуску самодельная ракета.

На место происшествия были вызваны саперы пограничной полиции.

Инцидент расследуется.

Отметим, что Туль-Карем расположен в непосредственной близости от границы с Израилем.

На прошлой неделе, в ночь на 19 сентября, в районе Рамаллы была проведена операция, в ходе которой была обнаружена мастерская, в которой производили ракеты. В официальном сообщении ШАБАКа и ЦАХАЛа это производство было названо "ракетным заводом". При обысках были найдены десятки примитивных самодельных ракет, а также заряды к ним и взрывчатка. Причем две ракеты уже были подготовлены к запуску (но пока стояли без боеголовок). Дальность таких ракет может достигать от нескольких километров до 10 км. Операция была проведена после того, как со стороны Кафр-Нима (между Модиином и Рамаллой) была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории. К проведению операции привлекли бойцов пограничного спецназа (ЯМАМ). Задержаны четверо боевиков террористической группы, подозреваемых в запуске ракеты. Обыски проводились не только в Кафр-Ниме, но также в Рамалле и Бильине, чтобы задержать возможных сообщников террористов-ракетчиков. В ходе операции в Кафр-Ниме военные были вынуждены открыть огонь по зданию, в котором укрывались боевики, после чего трое подозреваемых сдались.

Судя по публикуемым снимкам, боевики, задержанные около Рамаллы, именовали себя "Бригадой 13". Их главными целями могли быть Модиин, Модиин-Илит и другие населенные пункты округа Биньямин, а также военные базы в этом районе. Не исключено, что террористы планировали и обстрелы "Бен-Гуриона" – от деревни Кафр-Нима до аэропорта около 15 км, но ракеты можно было установить и ближе, скажем в районе Кибии, откуда по "Бен-Гуриона" менее 10 км.

По завершении операции военные уничтожили ракеты и взрывчатку.

Подозреваемые были переданы для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.

МИД Израиля в связи с этим распространил следующее заявление: "Силы ЦАХАЛа в районе Рамаллы арестовали террористическую ячейку, производившую ракеты для запуска по населенным пунктам в Иудее и Самарии. Несмотря на свои обязательства, руководство Палестинской автономии не борется с терроризмом и продолжает политику "платы за убийство". Это еще одно доказательство огромной опасности создания "палестинского государства". Если Израиль не сохранит контроль над безопасностью в Иудее и Самарии, все Государство Израиль окажется под угрозой".

Отметим, что ракетные обстрелы из арабской части Иудеи и Самарии многократно происходили и ранее. Первый такой обстрел (из района Дженина) был зафиксирован 11 декабря 2005 года. Тогда ответственность взяли на себя "Бригады мучеников аль-Аксы" (ФАТХ). Позже ракетные обстрелы из Иудеи и Самарии осуществляли также боевики ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок. В последние годы попытки таких обстрелов были редки. Фиксировались случаи налаживания производства ракет, которые пресекались израильскими спецслужбами. Ракетные силы террористов в Газе в основном разгромлены в ходе войны "Железные мечи", начатой 7 октября 2023 года после нападения ХАМАСа на Израиль. Тем важнее для террористических организаций создание ракетных сил "на Западном берегу".