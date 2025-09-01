Рабочий получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на стройке
время публикации: 01 сентября 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 15:39
Мужчина в возрасте около 50 лет, иностранный рабочий, пострадал в результате опрокидывания грузовика на строительной площадке в районе промзоны Нир-Цви.
По словам медиков, в момент их прибытия на место происшествия рабочий был зажат под бетономешалкой.
Пострадавший после оказания неотложной помощи был эвакуирован в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии. Мужчина находится без сознания, он получил множественные травмы, его состояние нестабильно.
