Рабочий получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на стройке

Мужчина в возрасте около 50 лет, иностранный рабочий, пострадал в результате опрокидывания грузовика на строительной площадке в районе промзоны Нир-Цви.

По словам медиков, в момент их прибытия на место происшествия рабочий был зажат под бетономешалкой.

Пострадавший после оказания неотложной помощи был эвакуирован в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии. Мужчина находится без сознания, он получил множественные травмы, его состояние нестабильно.