Израиль

Рабочий получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на стройке

время публикации: 01 сентября 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 15:39
Рабочий получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на стройке
Фото NEWSru.co.il

Мужчина в возрасте около 50 лет, иностранный рабочий, пострадал в результате опрокидывания грузовика на строительной площадке в районе промзоны Нир-Цви.

По словам медиков, в момент их прибытия на место происшествия рабочий был зажат под бетономешалкой.

Пострадавший после оказания неотложной помощи был эвакуирован в больницу "Шамир Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии. Мужчина находится без сознания, он получил множественные травмы, его состояние нестабильно.

