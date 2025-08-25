Несчастный случай на стройке в Раанане, иностранный рабочий в тяжелом состоянии
время публикации: 25 августа 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 14:03
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке на улице А-Гистадрут в Раанане, где рабочий получил крайне тяжелые травмы в результате наезда строительной техники.
Оказав пострадавшему, иностранному гражданину в возрасте около 40 лет, неотложную помощь на месте происшествия, бригада МАДА эвакуировала его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии с травмами конечностей и грудной клетки.
