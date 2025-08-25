x
25 августа 2025
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 14:53
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Несчастный случай на стройке в Раанане, иностранный рабочий в тяжелом состоянии

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 25 августа 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 14:03
Несчастный случай на стройке в Раанане, иностранный рабочий в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке на улице А-Гистадрут в Раанане, где рабочий получил крайне тяжелые травмы в результате наезда строительной техники.

Оказав пострадавшему, иностранному гражданину в возрасте около 40 лет, неотложную помощь на месте происшествия, бригада МАДА эвакуировала его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии с травмами конечностей и грудной клетки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

В Кирьят-Бялике тяжело травмирован рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2025

В Эйлате рабочий тяжело травмирован в результате падения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2025

Рабочего ударило током на стройке в Кафр-Каре, он в тяжелом состоянии