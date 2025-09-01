x
01 сентября 2025
01 сентября 2025
01 сентября 2025
последняя новость: 14:02
01 сентября 2025
Израиль

Первый учебный день: 13-летний мальчик получил ножевые ранения в школе в Хадере

время публикации: 01 сентября 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 13:15
Первый учебный день: 13-летний мальчик получил ножевые ранения в школе в Хадере
Yonatan Sindel/Flash90

Двое детей пострадали в результате инцидента с применением насилия в школе в Хадере. 13-летний мальчик получил ножевые ранения ноги, его состояние средней степени тяжести.

Оказав ребенку первую медицинскую помощь, фельдшеры и парамедики эвакуировали его в больницу "Гилель Яфэ" в Хадере, у мальчика ушибы и резаные раны.

Еще одному пострадавшему школьнику медицинскую помощь оказали на месте происшествия, его ранения расцениваются как легкие, и госпитализация ему не потребовалась.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Израиль
