"Кан 11": ЦАХАЛ прекратил десантирование гуманитарной помощи в сектор Газы
время публикации: 01 сентября 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 20:55
Израильский телеканал "Кан-11" передал, что ЦАХАЛ прекратил доставку гуманитарной помощи по воздуху в сектор Газы до нового сообщения.
Днем ранее американское издание New York Post со ссылкой на израильские источники написало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ближайшие дни отдаст распоряжение о прекращении десантирования гуманитарной помощи над палестинским анклавом, а также существенно сократится доставка продуктов в северную часть сектора.
Издание написало, что эти шаги вместе с усилением авиаударов являются частью действий, которые должны способствовать эвакуации жителей города Газы в преддверии начала широкомасштабного наступления на ХАМАС в городе.
