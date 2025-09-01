x
Израиль

"Кан 11": ЦАХАЛ прекратил десантирование гуманитарной помощи в сектор Газы

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 01 сентября 2025 г., 20:55
"Кан 11": ЦАХАЛ прекратил десантирование гуманитарной помощи в сектор Газы
AP Photo/Jehad Alshrafi

Израильский телеканал "Кан-11" передал, что ЦАХАЛ прекратил доставку гуманитарной помощи по воздуху в сектор Газы до нового сообщения.

Днем ранее американское издание New York Post со ссылкой на израильские источники написало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ближайшие дни отдаст распоряжение о прекращении десантирования гуманитарной помощи над палестинским анклавом, а также существенно сократится доставка продуктов в северную часть сектора.

Издание написало, что эти шаги вместе с усилением авиаударов являются частью действий, которые должны способствовать эвакуации жителей города Газы в преддверии начала широкомасштабного наступления на ХАМАС в городе.

Израиль
