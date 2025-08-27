x
27 августа 2025
Фото

ЦАХАЛ строит еще два центра распределения помощи на юге Газы. Фото, видео

время публикации: 27 августа 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 16:23

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о строительстве двух дополнительных центров распределения гуманитарной помощи на юге сектора Газы, которые заменят комплекс в районе Таль ас-Султан в Рафиахе.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, строительство этих центров связано с планируемым перемещением большого числа жителей сектора из города Газа на юг.

После завершения строительства новых распределительных комплексов их число возрастет до пяти (центр в Таль ас-Султан будет закрыт).

В командовании Армии обороны Израиля подчеркивают, что делается все возможное для эффективного и безопасного обеспечения мирных жителей сектора Газы продуктами и предметами первой необходимости. При этом предпринимаются меры, чтобы гуманитарная помощь не попала в руки террористической организации ХАМАС.

С конца мая 2025 года через четыре распределительных комплекса было роздано более 2,3 млн продуктовых наборов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
