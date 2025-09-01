x
01 сентября 2025
01 сентября 2025
01 сентября 2025
последняя новость: 21:09
01 сентября 2025
Мир

Международная ассоциация исследователей геноцида признала происходящее в Газе геноцидом

Газа
Война с ХАМАСом
ООН
Израиль
время публикации: 01 сентября 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 20:38
Международная ассоциация исследователей геноцида признала происходящее в Газе геноцидом
Abdel Kareem Hana /AP

Крупнейшая международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS) приняла резолюцию, в которой говорится, что действия Израиля в Газе соответствуют юридическому определению геноцида.

По данным Reuters, резолюцию поддержали 86% членов ассоциации IAGS, в которой состоят более 500 специалистов. В документе утверждается, что действия Израиля подпадают под статью II Конвенции ООН о геноциде 1948 года, принятой после Холокоста. Конвенция определяет геноцид как действия с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу полностью или частично и обязывает государства предотвращать и прекращать такие преступления.

Авторы резолюции призвали Израиль немедленно прекратить "геноцид, военные преступления и преступления против человечности против палестинцев в Газе", включая атаки на мирных жителей, голод, блокирование гуманитарной помощи и насильственное перемещение населения. В документе также отмечено, что нападение ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года, ставшее причиной войны, является международным преступлением.

Израиль заявил, что выводы были сделаны на распространяемых ХАМАСом фейках и лжи.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
