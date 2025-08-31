Нетаниягу подтвердил атаку в Газе с целью ликвидации спикера боевиков ХАМАСа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, открывая воскресное заседание правительства, подтвердил, что накануне ЦАХАЛ атаковал в Газе спикера боевиков ХАМАСа, однако отметил, что пока окончательно ликвидация не подтверждена.

Канцелярия главы правительства Израиля приводит следующий текст выступления Нетаниягу: "Это дни и великих достижений, но и очень сложных задач. В результате операции ШАБАКа и ЦАХАЛа нам удалось вернуть двух погибших заложников и похоронить их в Израиле. Я говорю об Идане Штиви и Илане Вайсе, да будет благословенна их память. Они – герои. Оба действовали, чтобы спасти других. Штиви был на фестивале "Нова" и мог спастись, но спас других, вернулся и снова спас, а потом был убит выстрелом в спину. Илану Вайсу было 56 лет. Он был членом отряда быстрого реагирования киббуца Беэри. В день ужасного нападения он вышел из дома, побежал к оружейному складу и там был убит. Их тела были похищены. Мы месяцами работали над тем, чтобы вернуть их из Газы, и нам это удалось. Вчера я разговаривал с их семьями и передал им соболезнования от имени правительства и граждан Израиля. Эта операция выражает нашу приверженность возвращению всех заложников. Напоминаю вам, что на сегодняшний день мы вернули 207 похищенных, 148 из них живы. Мы вернём всех – и живых, и погибших. Военно-политический кабинет принял решение о победе над ХАМАСом и огромных усилиях по освобождению всех наших заложников. ЦАХАЛ уже начал приводить это решение в действие. Выражаю благодарность солдатам-резервистам и кадровым военным, которые готовятся к миссии по освобождению заложников и к решительному наступлению. В ходе ещё одной совместной операции ШАБАК и ЦАХАЛ атаковали спикера ХАМАСа Абу Убайду. Мы пока не знаем окончательного результата, но надеюсь, что его уже нет с нами, и вижу, что у ХАМАСа некому ответить на этот вопрос. Так что время покажет. Я давно обещал и вам, и гражданам Израиля, что хуситы заплатят очень высокую цену за свою агрессию против Государства Израиль. В прошлый четверг я дал указание ЦАХАЛу атаковать их террористическое правительство в Йемене. Военно-воздушные силы нанесли удар по собранию высокопоставленных чиновников террористического режима в Сане. В это время они смотрели выступление лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. В каждой своей речи аль-Хуси имеет обыкновение обещать, что ударит по Израилю и уничтожит Израиль. Они начертали это на своем флаге. Так вот, это обещание не сбудется, а наше обещание нанести ещё более мощный удар по террористическому режиму сбывается, и ещё как сбывается. Смертельный удар ЦАХАЛа уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных чиновников. Напомню, что против них действовала целая международная коалиция, но мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало ударов по высокопоставленным чиновникам в Сане. Мы доберёмся до всех. Напоминаю вам ещё одну и последнюю вещь: всего два месяца назад мы ударили в голову змеи и провели операцию по устранению угрозы нашему существованию, которая войдёт в историю. Провели так, как ни одна страна не делала до нас. С тех пор мы систематически наносим удары по остаткам оси зла, день за днём, то на одном фронте, то на другом. Вместе продолжим действовать на всех фронтах, и вместе, с божьей помощью, продолжим побеждать".

Ранее палестинский источник сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что спикер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военного крыла ХАМАСа) Абу Убайда был ликвидирован в результате удара ЦАХАЛа по квартире в Газе. Утверждается, что в результате атаки погибли все жильцы квартиры.

Согласно более раннему заявлению ХАМАСа, в результате этой атаки были убиты или ранены десятки человек.

ЦАХАЛ пока не публиковал официальное заявление о ликвидации Абу Убайды. ХАМАС не подтверждает его смерть.

Вечером 30 августа ЦАХАЛ и ШАБАК сообщали, что израильские ВВС предприняли попытку ликвидации одного из ключевых террористов ХАМАСа в районе города Газа. Перед нанесением удара были приняты меры, призванные минимизировать вероятность нанесения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, дополнительных разведданных и воздушного наблюдения.

25 октября 2023 года ЦАХАЛ впервые назвал истинное имя "Абу Убайды" – многолетнего спикера "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама". Его имя: Хадифа Кахлут. Тогда же он был обозначен как одна из целей для ликвидации.

Именно "Абу Убайда" 7 октября 2023 года объявил о похищении сотен израильтян – после того, как пленники были доставлены в сектор Газы. Он регулярно выступал с самыми агрессивными заявлениями в адрес Израиля.

"Абу Убайда" являлся "представителем "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" с 2006 года. Не исключено, что под этим именем выступал не только Хадифа Кахлут. Но в последние годы это точно был он.