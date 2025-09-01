Баарав-Миара раскритиковала намерение Бен-Гвира ограничить демонстрации

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила, что возражает против документа, предусматривающего ограничения права на проведение демонстраций.

Этот документ был разработан министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

По заявлению юридического советника правительства, новые распоряжения министра не соответствуют мнению профессиональных источников в министерстве национальной безопасности и в полиции.

"Рассмотрение ваших предложений возможно только после завершения всестороннего обсуждения принципов, содержащихся в документе", – говорится в письме, которое было направлено министру национальной безопасности. Письмо направил заместитель Гали Баарав-Миары адвокат Гиль Лимон.

28 августа сообщалось, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обнародовал документ, в котором он сформулировал новую политику полиции в отношении демонстраций и акций протеста. Документ предусматривает полный запрет на блокирование центральных автодорог, ограничение на протесты возле домов политиков и расширение полномочий полиции в отношении демонстрантов. Среди "жизненно важных" дорог, которые должны всегда оставаться открытыми для движения транспорта, названы: дороги, ведущие к больницам, маршруты экстренных служб, подъезды к международному аэропорту "Бен-Гурион", а также трассы, перекрытие которых может привести к изоляции населенных пунктов. В документе отмечается, что эти ограничения вводятся для предотвращения угрозы жизни и безопасности граждан.