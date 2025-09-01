x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 14:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 14:02
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Баарав-Миара раскритиковала намерение Бен-Гвира ограничить демонстрации

Итамар Бен-Гвир
Акции протеста
Юрсоветник правительства
время публикации: 01 сентября 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 13:15
Баарав-Миара раскритиковала намерение Бен-Гвира ограничить демонстрации
Yonatan Sindel/Flash90; Chaim Goldberg/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила, что возражает против документа, предусматривающего ограничения права на проведение демонстраций.

Этот документ был разработан министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

По заявлению юридического советника правительства, новые распоряжения министра не соответствуют мнению профессиональных источников в министерстве национальной безопасности и в полиции.

"Рассмотрение ваших предложений возможно только после завершения всестороннего обсуждения принципов, содержащихся в документе", – говорится в письме, которое было направлено министру национальной безопасности. Письмо направил заместитель Гали Баарав-Миары адвокат Гиль Лимон.

28 августа сообщалось, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обнародовал документ, в котором он сформулировал новую политику полиции в отношении демонстраций и акций протеста. Документ предусматривает полный запрет на блокирование центральных автодорог, ограничение на протесты возле домов политиков и расширение полномочий полиции в отношении демонстрантов. Среди "жизненно важных" дорог, которые должны всегда оставаться открытыми для движения транспорта, названы: дороги, ведущие к больницам, маршруты экстренных служб, подъезды к международному аэропорту "Бен-Гурион", а также трассы, перекрытие которых может привести к изоляции населенных пунктов. В документе отмечается, что эти ограничения вводятся для предотвращения угрозы жизни и безопасности граждан.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2025

Бен-Гвир намерен ввести ограничения для демонстрантов, запретив перекрытие центральных дорог